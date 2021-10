Las últimas horas de Messi como jugador del Barça: "Me dijeron que tenía que buscarme otro club"

La difícil salida de Messi del FC Barcelona es una herida que aún no está cerrada por ninguna de las dos partes. Ni el club quería que se fuera ni él quería irse, pero tampoco cedieron en sus intenciones y el futbolista ha acabado en el PSG, un proyecto que le ilusiona.

El argentino ha recordado cómo fueron esos difíciles días, donde pasó casi sin esperarlo de pensar en la próxima campaña a hacer las maletas. "No lo esperaba en absoluto. Tenía en mente firmar mi contrato y reanudar los entrenamientos de inmediato. Pensé que todo estaba arreglado y que solo faltaba mi firma. Pero cuando llegué a Barcelona me dijeron que ya no era posible, que no podía quedarme y que tenía que buscarme otro club, porque el Barça no tenía los medios para renovarme. Cambió mis planes", admite en una entrevista en France Football.

El shock para Messi fue grande, no sólo en lo deportivo, sino en lo personal y familiar. "Fue muy difícil de aceptar. Pensar que íbamos a tener que salir de casa y que la familia iba a tener que poner patas arriba su rutina. Los niños iban a tener que cambiar de colegio y acompañarnos a una nueva ciudad. Era la primera vez que me pasaba esto en mi carrera", rememora, y asegura que su intención era convertirse en un 'one-club-man'.

"Había decidido, y mi familia también, que iba a terminar mi carrera en Barcelona". "Fue muy difícil, pero logramos superar esta prueba juntos. Muchas cosas pasaron por mi mente, pero no tuve más remedio que irme", zanja al respecto.

Su mente ya está centrada en el PSG, un equipo que le hace ilusión y al que tiene mucho que aportar.

"Recibí otras propuestas, pero debo admitir que llegamos a un acuerdo bastante rápido. No fue fácil porque todo se tenía que arreglar en poco tiempo, prácticamente de la noche a la mañana, cuando era una operación muy difícil de completar dadas las circunstancias. Evidentemente me sedujo el proyecto, las ambiciones del club, los jugadores... Todos estos elementos hicieron que fuera más fácil llegar rápidamente a un acuerdo", admite.

Mbappé y su futuro

Allí se ha encontrado a un jugador con el que, quizá, sólo compartirá una temporada: Mbappé. "Con un jugador como él es fácil llevarse bien. Además, Kylian habla un español perfecto. Facilita las cosas", señala Messi, que procuró quedarse al margen de su operación con el Real Madrid.

"Acababa de llegar, todavía no lo conocía lo suficiente como para ir a hablar con él sobre esto y darle mi opinión. Como todos los demás, esperé a ver qué pasaba. Pero, al final, se quedó con nosotros y para mí es una gran alegría. Es un factor más a nuestro favor para lograr nuestros objetivos", relata el argentino.