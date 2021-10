La 'sobrada' de Luis Enrique con la prensa: "No os leo porque sé más de fútbol que la mayoría"

Luis Enrique atendió a los medios de prensa en la jornada previa al partido de España contra Italia correspondiente a las semifinales de la Nations League. El seleccionador, como es habitual, no se escondió ante las preguntas y comentó su lista de convocados, respondió a los que le critican y lanzó un dardo a la prensa.

"No os leo porque creo que sé más de fútbol que la mayoría y porque tengo más información que vosotros. No hay una opinión que pueda leer que me pueda interesar", comentó Luis Enrique ante los medios. El técnico además aprovechó para mandar un mensaje a los que hablan de criticas a sus listas de seleccionados. "No tengo noticias de las críticas porque no leo, no os escucho. Así que para mí es la misma lista de siempre. Me genera lo mismo. Confío en lo que traigo".

Luis Enrique quiso también mandar un mensaje de tranquilidad a los que ven muy superior a Italia. "No me gusta aquello de temer o preocuparse. Como entrenadores no tememos nada, pero necesitamos pelear contra Italia cuando ellos tienen la pelota, porque juegan muy bien. Nuestra idea es jugar todo el partido de la misma manera", explicó el entrenador, que puso a España a la altura de su rival. "Creo que somos las selecciones que más nos parecemos".

Al hablar de los debutantes como Gavi, Luis Enrique pide paciencia. "Le veo bien y hay que tener tranquilidad y paciencia. No es importante cuándo de debute, sino constatar que en el futuro pueda jugar 50 partidos con la selección, que no tengo dudas que lo hará", aclaró.

Además, 'Lucho' se detuvo a comentar la incorporación a última hora de Sergi Robert. "Le conozco perfectamente, porque le hice debutar en el Barça B. Puede jugar de lateral, pero viene de interior que es su posición. Es un gran jugador que ahora le está tocando pagar algunos platos rotos. Estoy muy contento de tenerlo con nosotros", explicó.