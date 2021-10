Guti calma los ánimos y apela al buen humor en su 'ofrecimiento' como entrenador para el FC Barcelona

Después de haber revolucionado al mundo del fútbol con su supuesto interés por entrenar al FC Barcelona, Guti se desdice y aclara que sus palabras fueron haciendo uso de un sentido del humor malinterpretado por los demás. El exjugador del Real Madrid respondió de forma inesperada a la pregunta de si entrenaría al conjunto blaugrana: "¿Por qué no? Uno quiere entrenar y quiere enseñar a la gente que además de ser jugador también tiene madera para hacerlo bien como entrenador". Horas más tarde calmó los ánimos.

"Un poco de humor no está mal", publicó Guti en su cuenta personal de Twitter horas después de todo el revuelo. Además el exjugador habló en los micrófonos de El Larguero y aclaró todo el asunto, después de que la redes sociales se mostrasen contrariadas con su reacción y no llegasen a entender si realmente estaba bromeando o si hablaba en serio.

Un poco de humor no está mal 😂😂😂😂. — JOSE MARIA GUTIERREZ (@GUTY14HAZ) October 1, 2021

"Obviamente no iría [al Barça]. Como madridista nunca lo haría y más con el lío que tienen formado. Como para meterse ahí", explicó Guti. "La tensión entre directiva y presidente con el entrenador es obvia y perjudica al vestuario. Koeman no tiene toda la culpa pero es el capitán del barco y el primero en irse es siempre el entrenador", continuó el que fuera entrenador del Almería, dejando claro que no considera que el técnico sea el único responsable en el mal rumbo de los azulgrana. "Viven un momento complicado. Cualquiera que estuviera de presidente lo tendría difícil. La marcha de Messi ha sido un palo y no pueden suplirle por falta de liquidez. La situación necesita paciencia”.