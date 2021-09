Kyrie Irving se declara 'antivacunas' y alude a una teoría conspiranoica y satánica detrás de la vacunación

Lo de Kyrie Irving empieza a ser preocupante. La última del jugador de los Brooklyn Nets es su negativa a vacunarse contra el Covid-19, por lo que el base no podrá jugar los partidos como local de su equipo, en las visitas a los New York Knicks, ni en los desplazamientos a otras ciudades del país como San Francisco, en la que juegan los Golden State Warriors, muy estrictas con las medidas anti-covid.

Kyrie Irving no es el único jugador que ha optado por no vacunarse (según Shams Charania, se han vacunado el 90%), pero ninguno de ellos ha utilizado una teoría conspiranoica a la altura del base de los Nets, que cree que la vacuna es una forma de controlar a la población negra gracias a un microchip conectado a un ordenador con el que seguir un plan satánico. Han leído bien.

El gran problema es que en la ciudad de New York (y San Francisco) es obligatorio a estar vacunado para entrar en recintos cerrados con aforos grandes. Es decir, pabellones de la NBA entre otros edificios. Motivo más que suficiente para que los New York Knicks ya hayan informado de que el 100% de su plantilla ha recibido la dosis completa.

Sean Marks, general manager de los Nets, se refirió a esta asunto sin querer dar nombres. “Si jugáramos ahora mismo hay un par de personas que no saldrían en la foto. No entraré en quiénes, pero confiamos en que en los próximos días, antes del training camp, todo el mundo pueda estar disponible. Hemos tenido conversaciones muy sinceras, todo el mundo sabe lo que hay en juego".

La NBA ha intentado razonar con los jugadores ‘antivacunas’, explicando que los jugadores con la pauta completa serán sometidos a menos controles y seguirán protocolos sanitarios menos estrictos. Además, y pese a que no hay una obligación de vacunarse, los jugadores que no disputen partidos por no haberlo hecho no recibirán el salario correspondiente a esas jornadas de trabajo.