La intrahistoria del comunicado de Koeman: lo redactó él y lo consultó con los capitanes, pero no con Laporta

El divorcio entre el Barcelona como entidad y su, de momento, entrenador Ronald Koeman se ha visto a las claras en la rueda de prensa (si es que se puede llamar así) que dio el entrenador en la previa del encuentro contra el Cádiz.

El neerlandés se siente solo y, por ello, no permitió preguntas de los medios: se limitó a leer un comunicado que él mismo escribió, sin ayuda del departamento de prensa del club en el que ya está más fuera que dentro.

Según contó la cadena Cope, el entrenador tomó esta decisión al ver el ambiente que hay en torno a él. Antes de leerlo, Koeman habló con los capitanes (con Gerard Piqué a la cabeza) para que no les pillara de sorpresa, algo que sí pasó con Laporta: el presidente se enteró minutos antes de que el técnico saliese a la sala de prensa. Fue el Departamento de Comunicación quien informó al presidente culé, que esperaba al menos que hubiera preguntas.

Laporta responde a Koeman

Esta situación ha pillado a Laporta de camino a Palos de la Frontera, donde ha mantenido un encuentro con las peñas andaluzas del Barça.

Allí, el presidente culé ha admitido su sorpresa. "Nos hemos enterado a última hora", contó. "Él tiene la obligación de acudir a las ruedas de prensa y es muy libre de contestar las preguntas o de manifestar como él considere. Respeto la decisión del entrenador pero lo hemos sabido pocos minutos antes, igual que los capitanes", señaló Laporta.

Entre sus declaraciones, una muy elocuente: "En principio, sigue siendo el entrenador del Barça".

💥 Joan Laporta responde al comunicado de Koeman tras un acto con las peñas del @FCBarcelona_es en Huelva:



🗣️ "En principio, sigue siendo el entrenador del Barça"



La situación es muy tensa y el dirigente no oculta su nerviosismo, aunque pide calma dentro de lo que cabe. "Estamos en un momento difícil, tenemos que tener mucha serenidad y esperar que haya un buen resultado en Cádiz, es lo que interesa. Esas situaciones se superan con buenos resultados, esta semana tenemos dos partidos muy importantes, ante Cádiz y Levante. Vamos a seguir adelante, a seguir luchando", prometió.

El clima es casi irrespirable, y Koeman solo aguanta en el cargo porque no hay un sustituto de garantías. En el momento en el que reciban el OK de uno de los que tienen en la terna y resuelvan el finiquito del neerlandés, su etapa como entrenador del Barcelona habrá acabado. Y si no consiguen ganar a Cádiz y/o Levante, incluso puede ser antes.