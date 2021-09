La presentación de la Liga ACB es mucho más que baloncesto: pelotas de playa, teatro y hasta un cameo de Roncero

La nueva temporada de la Liga ACB de baloncesto fue presentada en la noche del martes, con un despliegue de entretenimiento propio de este tipo de puestas de largo. Varias de las estrellas de la competición interactuaron con los presentadores Siro López, Pablo Lolaso y Raúl Pérez, mostrando la otra cara de nuestra canasta.

La Liga ACB demostró que sus jugadores son mucho más que unos maestros del baloncesto y puso a prueba algunos de sus talentos más ocultas. Por ejemplo, los brasileños Augusto Lima y Vitor Benite dejaron claro que la música corre por sus venas.

Sobre el escenario también se defendió a las mil maravillas un Pierre Oriola que mostró sus dotes para la improvisación y el teatro ante una imitación de Josep Pedrerol que hubiera dejado mudo a cualquiera.

No sólo 'Pedrerol' representó a El Chiringuito en la presentación de la ACB. Tomás Roncero hizo un cameo para confesar quién es su jugador favorito del Real Madrid, así como para admitir que prefiere el baloncesto al fútbol.

Pero al final, como no podía ser de otra forma, todo acaba con una canasta delante y fue ahí donde los jugadores de la ACB demostraron que no necesitan de un balón oficial para brillar. Y si no que se lo pregunten a Dejan Todorovic.

