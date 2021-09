Las nuevas medidas para regresar al Bernabéu provocan cierto descontento en un sector de la afición madridista

Desde que el pasado 1 de marzo de 2020, se disputara el último partido en el Santiago Bernabéu, en el que el Real Madrid se impuso al FC Barcelona por 2-0, no se ha vuelto a jugar ningún otro partido en el coliseo blanco. Una pandemia y las obras de remodelación del estadio han prolongado el tiempo de espera para que los aficionados regresen de nuevo a la Castellana.

El Real Madrid dio a conocer la semana pasada las medidas para poder acceder de nuevo al Bernabéu, algo que ha desatado cierta polémica en ciertos sectores de la afición madridista, ya que para volver al estadio, las entradas digitales serán algo imprescindible.

Una herramienta que los aficionados del Real Madrid pertenecientes a la tercera edad no están acostumbrados a usar, y será la única manera de acceder al Bernabéu. A consecuencia de la pandemia, los abonados aún no han recibido su carnet de esta temporada y por el momento no podrán hacer uso de él en el regreso del club merengue a su estadio.

Una decisión que ha desatado cierto descontento en este sector de la afición madridista, que considera que el club no ha velado por ellos y el cuál se va a ver obligado a adaptarse de manera abrupta a una herramienta que desconoce para poder regresar de nuevo al Bernabéu.