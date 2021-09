Óscar de la Hoya confiesa haber sido violado a los 13 años: "Un día surge y no sabes cómo enfrentarlo"

La leyenda del boxeo Óscar de la Hoya se ha sincerado a cerca de una de las experiencias más traumáticas de su vida y ha desvelado que fue violado por una mujer a los 13 años de edad. Esta semana el estadounidense ha contado que fue víctima de esta agresión sexual por primera vez, añadiendo también que es algo que todavía no ha superado.

"Fui violado a los 13 años por una mujer, una mujer mayor. Con 13 perdí la virginidad por ser violado, básicamente. Tenía 13 años y estaba en Hawai en un torneo, ella era una mujer mayor, como de 35 años", confesó De la Hoya en una entrevista para el L.A. Times.

El boxeador no esconde que todavía no ha superado el trauma que le provocó lo ocurrido. "Lo suprimes todo. Estás viviendo esta vida, el 'Golden Boy', pero de repente eso está todavía ahí. Nunca pensé en ello, nunca lo procesé, nunca pensé cómo serían mis sentimientos hasta que un día surge solo y no sabes cómo enfrentarlo", explicó.

De la Hoya también cuenta cómo pensó que el alcohol le estaba ayudando a superar la situación o, por lo menos, pensar lo mínimo posible en ello, pero solo terminó lo agravando hasta que se dio cuenta de que "iba a tirar su vida a la basura". "Ahogándote en el alcohol, tratando de olvidar o estás tratando de conectarte... Fue muy traumático".

El boxeador volverá a subirse a un ring 12 años después este mismo mes, el próximo 11 de septiembre, cuando se enfrentará al luchador de UFC Vitor Belfort. Al igual que hicieran Mike Tyson o Roy Jones, De la Hoya ha querido sumarse a esta vuelta de los veteranos a las exhibiciones.