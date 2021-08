Olga Sharypova vuelve a acusar a Zverev de violencia doméstica: "Muérete en la calle pero no en mi habitación"

La exnovia de Alexander Zverev y extenista, Olga Sharypova aseguró que intentó suicidarse hace unos meses a raíz de unos presuntos episodios de violencia doméstica por parte del tenista alemán durante el US Open de 2019. El número cuatro del mundo habría intentado asfixiar a su pareja con una almohada durante la Copa Laver de 2019.

"Intentó estrangularme con una almohada, me puso la cabeza contra la pared, me retorció los brazos. Llegué a temer por mi vida. Ésta no fue ni la primera ni la última vez en la que me puso la mano encima durante nuestra relación", aseguraba Sharypova.

En su momento, Zverev se defendió de estas duras acusaciones. “Lamento que haga estas declaraciones porque simplemente no son ciertas. Teníamos una relación, pero se acabó hace mucho”.

Sharyapova ha vuelto a destapar una serie de abusos que recibió por parte del tenista alemán durante el Masters de Shanghái de 2019, tal y como comparte el periodista Ben Rothenberg en un extenso artículo para slate.com.

“Después de otra discusión, me quedé sola en la habitación del hotel. En este momento, debido al estado de nerviosismo, no pensé mucho y me inyecté insulina. Cuando Zverev regresó a la habitación, apenas respondí. Él entendió que algo había sucedido. Cuando revisó mis niveles de azúcar, eran de 30 [miligramos por decilitro], un nivel muy bajo. Me preguntó a gritos: '¿Por qué me haces esto? Si te mueres en mi habitación, será un gran problema para mí. Realmente es una gran responsabilidad para mí”, contaba la extenista rusa.

Al día siguiente, cuando la discusión parecía haber terminado, Zverev explotó. “Cuando salí de la ducha, fui a coger una toalla y él vino y dijo: 'Haz las maletas ahora mismo y vete'”. Según relata Sharypova, el tenista alemán se descontroló y empezó a golpearla contra las baldosas de la pared.

“Espero que mueras, deberías haber muerto ayer, pero no en mi habitación. Si quieres morir, puedes ponerte insulina y morir en la calle porque no quiero problemas. No quiero tratar más contigo”, recuerda Sharypova.

Ese momento traumático para Sharypova ha provocado que la extenista no vuelva a competir y tenga que recibir tratamiento psicológico, Mientras tanto, tanto Zverev como la ATP callan ante estas declaraciones.