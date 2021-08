Se calienta el culebrón Mbappé: el PSG ya se resigna a su venta, espera la oferta del Real Madrid y tantea a un sustituto

A una semana de que se cierre el mercado de fichajes aún se puede producir el bombazo más esperado por los madridistas. El fichaje de Kylian Mbappé se ha puesto a tiro, después de que las negociaciones de renovación entre el jugador y el PSG se enfríen hasta el punto de que ahora mismo es más posible la venta que la continuidad del delantero en el Parque de los Príncipes.

Según ha informado RMC, la última oferta del PSG a Mbappé no le convence. Le han puesto encima de la mesa un contrato de cinco años más uno opcional con una subida de sueldo importante, pero no suficiente. De hecho, se quedaría en el tercer escalón salarial por detrás de Messi y Neymar, algo que no está dispuesto a aceptar al considerarlo un menosprecio a su estatus.

La relación entre Mbappé y Leonardo, el director deportivo, se ha tensado de tal manera que están dispuestos a no volver a hablar para nada que no sea su salida. Entre resignarse a que se vaya gratis el año que viene o conseguir una venta 'in extremis' este año, el club que preside Nasser Al-Khelaifi en nombre del gobierno de Catar prefiere lo segundo. Al menos así recuperarían parte de su inversión.

La pelota está en el tejado del Real Madrid. El PSG espera que Florentino Pérez presente una oferta de aquí al 31 de agosto, y ahora mismo el tiempo juega a favor de los blancos: conforme pasen los días, la directiva parisina verá más cerca la posibilidad de que acaben 'regalando' en un año a su jugador franquicia.

El sustituto de Mbappé en el PSG: Richarlison

Ante una eventual venta de Mbappé, el PSG ya se ha puesto en contacto con un posible sustituto. Se trata del brasileño Richarlison, buen amigo de Neymar y que llega de ganarle a España el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El actual delantero del Everton cuenta con ofertas de varios equipos potentes, y muchos ven en él una enorme progresión si se acompaña de grandes futbolistas como son los que se encontrará en París si ficha.