Cada día que pasa es un rumor distinto sobre el futuro de Kylian Mbappé. El Real Madrid trabaja para hacerse con los servicios del jugador del PSG antes del cierre del mercado de traspasos y todas las miradas están puestas sobre el galo. Algunos dicen que no encaja en el nuevo PSG de Messi, otros que el delantero está deseando jugar en el Real Madrid. De un modo u otro, cada uno tiene una opinión, incluido alguien que conoce bien al 7 como su compañero Abdou Diallo.

Mbappé y Diallo coincidieron en el AS Monaco y ahora lo hacen en el PSG. Ambos tienen una buena amistad y el central no querría que sus caminos se separasen en los próximos días. Por ello no tiene problema alguno en amenazar con retener a su amigo aunque sea a la fuerza.

"Inmovilizaré a Mbappé con una llave y se quedará. Hablando en serio, espero que se quede. Lo conozco desde que tenía 15 años. Estaba en el centro de entrenamiento, donde jugaba con mi hermana pequeño. Le deseo sobre todo que sea feliz. Creo que puede ser feliz aquí, así que espero que se quede", declaró Diallo en el canal de YouTune de LeChairman.

Lo único seguro ahora mismo es que Mbappé tiene contrato con el PSG hasta 2022, pero el jugador ya ha declarado que no va a renovar. Por este motivo el Real Madrid y Florentino Pérez se han puesto manos a la obra para intentar cerrar un traspaso que costaría alrededor de 120 millones de euros al conjunto español.