Maverick Viñales vuelve a ser excluido por Yamaha y no correrá en el GP de Gran Bretaña

Yamaha vuelve a castigar a Maverick Viñales y le aparta también del próximo GP de Gran Bretaña del fin de semana del 27 al 29 de agosto, después de la escudería le acusase de sabotear su propia moto. El pasado fin de semana ya le apartó del GP de Estiria y las disculpas posteriores del piloto español parecen no haber surtido efecto, por lo menos de manera inmediata.

"Fue una explosión de frustración que no supe canalizar de la mejor manera y por eso tengo que pedir excusas Yamaha, pero la frustración fue tan grande que no la supe gestionar", expresó 'Mack'. Pese a que el equipo no ha respondido de manera oficial a su todavía piloto, parece que no han terminado de perdonarle.

La relación entre ambas partes quedó completamente rota en el marco deportivo y Viñales no tardó en distraer la atención del público y la suya propia. El catalán ha firmado ya con un nuevo equipo para la temporada de 2022 y se unirá a Aprilia, donde compartirá moto con Aleix Espargaró.

Según apunta 'motorsport', su sustituto para Gran Bretaña apunta a ser el veterano piloto de pruebas, Cal Crutchlow, que corrió con la 'filial' Petronas las últimas dos carreras sustituyendo a Franco Morbidelli. Un efecto dominó que servirá a Yamaha para probar a su candidato para la parrilla del año que viene.

Así, el mencionado puesto de Crutchlow en Petronas lo ocupará Jake Dixon, que corre en estos momentos en Moto2 y que está sonando con fuerza en los últimos días para ser el sustituto de Viñales para 2022, por lo que Yamaha estará muy pendiente de lo que haga. Una oportunidad de oro para el piloto, que además podrá lucirse en su casa.