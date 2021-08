José Mourinho manda un mensaje de amor a la prensa tras 40 días de silencio: "Os he echado de menos"

José Mourinho ha roto su silencio con la prensa después de 40 días sin conceder entrevistas y manteniendo a los medios al margen de la pretemporada de la Roma. El entrenador portugués utilizó su cuenta personal de Instagram para mandar un mensaje a los periodistas, sus “amigos de la prensa”, en el que admite que los ha echado de menos.

“Estoy sonriendo porque hice un récord de 40 días sin dar entrevistas. Fue un momento fantástico en el que me concentré en el trabajo y me olvidé de mis amigos de la prensa”, explica Mourinho en sus redes sociales. “Hoy fue el día. Hice una entrevista con la Roma y puedes verla mañana [martes]. Nada realmente interesante, para ser honesto. Amo a la prensa. Os he echado de menos”.

Mourinho llegó a la Roma el pasado verano y ya en la presentación hizo una pequeña declaración de intenciones. "Soy víctima de lo que hice, de la forma en la que me mira la gente. Lo que para mí es un desastre, para los demás es fantástico", comentó el técnico, en alusión al lo sobredimensionado de todo aquello que hace.