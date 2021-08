La brillante respuesta del hijo mayor de Messi cuando un aficionado le vacila: "Y yo me voy a reír de tu padre"

Los niños no filtran y no tienen problema en contestar cuando se les alude. Más aún cuando se menciona a sus padres. Y si no que se lo digan al pequeño Thiago Messi, que con apenas ocho años dejó con dos palmos de narices a un aficionado vacilón que se encontraba en la puerta de su casa.

Los fans del FC Barcelona y de Messi están haciendo guardia en la puerta del hogar del jugador desde que se anunció su marcha del conjunto catalán. La última foto, el último autógrafo… Los aficionados quieren despedirse de su ídolo, pero en ocasiones cruzan la línea.

🤬 "¡Nos vamos a reír de Messi!"



¿¿¿CÓMO??? Thiago Messi, al contragolpe 🤣🤣🤣pic.twitter.com/bp9gMZMr6y — El Larguero (@ellarguero) August 9, 2021

Thiago Messi, ‘atrincherado’ con el resto de la familia dentro de su casa, se acercó a la puerta de la residencia e intercambió alguna frase con los aficionados que esperan en el exterior. Uno de ellos quiso vacilar al chaval diciéndole que estaban allí “para reírse de Messi”, a lo que el niño, ni corto ni perezoso, contestó con un “y yo me voy a reír de tu padre”. Fin de la conversación.

El mayor de los tres hijos de Messi ya acaparó algún foco en la despedida del futbolista, cuando se emocionó con las lágrimas de su padre y tuvo que secarse las suyas propias antes de posar con el resto de la familia y todos los trofeos ganados por el argentino en el Barça.