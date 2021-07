El Real Madrid de baloncesto estudia jugar en el Santiago Bernabéu tras las obras

El Real Madrid y Florentino Pérez están dispuestos a llevar a cabo una revolución histórica en el baloncesto. Según informa RAC1, el club podría llevar a su equipo de baloncesto a jugar al Santiago Bernabéu, una vez la reforma de este hayan terminado. Pese a que el nuevo estadio preveía ser un hito en modernidad para el fútbol, está muy cerca de serlo también para el baloncesto.

Desde el citado medio aseguran que hay una "gran posibilidad" de que la decisión se lleve a cabo. De hecho, aseguran que en el proyecto ya hay "una parte habilitada" para trasladar al equipo de baloncesto. Todo ello sería posible gracias al césped retráctil con el que equiparán el estadio y al famoso techo que se instalará para cubrir el Bernabéu.

La idea es la de sacar el máximo rédito a las instalaciones y así, además, no depender del WiZink Center como sede. A los 20-25 partidos que jugará el equipo de fútbol toda la temporada en el Bernabéu, se sumarán los alrededor de 50 que tendrá el de baloncesto, suponiendo unos ingresos directos a las arcas de la entidad madridista. Concretamente, pasando de los 35 días al año en los que se ocupaba hasta 300 a partir de 2023, según El Español.

Todo ello, sin contar con otros eventos que la reforma habilitará, dando más caché al estadio para acoger desde una Final Four o la fase final de algún gran torneo, hasta conciertos y todo tipo de espectáculos.

No obstante, desde RAC1 no especifícan si el equipo de baloncesto dispondrá de los más de 80.000 asientos de capacidad que habrá tras las obras. Teniendo como referencia los pabellones de la NBA, los más grandes no alcanzan las 21.000 personas de aforo. Como antecedente similar, en 2015, en el Eurobasket de Francia se adaptó el estadio Pierre Mauroy pasando de 50.000 a 27.000 espectadores.