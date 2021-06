Thomas Meunier: "En el fútbol una salida del armario no es lo obvio. Yo se lo desaconsejaría a un compañero"

El jugador de la selección belga Thomas Meunier dio su opinión sobre la polémica suscitada a raíz de la prohibición de la UEFA de que se proyecte la bandera arco iris sobre el Allianz Arena en el partido de la Eurocopa 2020 entre Alemania y Hungría.

“Es una pena, pero en el fútbol una salida del armario no es lo obvio. Yo se lo desaconsejaría a un compañero de equipo. No es que lo haya experimentado todavía porque nunca he conocido a un jugador en el entorno que sea gay. A veces ves salir del armario después de un partido”, declaró Thomas Meunier.

El jugador belga dio a conocer su punto de vista sobre los insultos que está recibiendo en redes sociales tras menospreciar a la selección de Francia. “Es simplemente algo inocente. Eso no importa en el partido. No lo siento como presión o avivar el fuego. Es sólo darle emoción a un gran partido”, comentó.