Entrevista | Ferran Torres: "Cuando te critican, entras en un pozo sin fondo, tienes que evadir un poco"

El debut de la selección española ante Suecia no fue el deseado, con un empate que supo a poco y que no tardó en desatar las críticas de afición y prensa. Sin embargo, la charla con Ferran Torres, uno de los indiscutibles para Luis Enrique, recuerda que la preparación no fue la ideal, con el positivo en Covid de Sergio Busquets que todo lo alteró. "Lo pasé con un poco de miedo", reconoce el jugador del Manchester City, que analiza toda la actualidad de la Roja: desde el apoyo incondicional a Morata, pasando por su responsabilidad ante el gol, su gran relación con Luis Enrique y una petición: que La Cartuja apoye al equipo español. Y, sobre todas las cosas, un mensaje de confianza para el partido ante Polonia.

Un debut nunca es fácil. ¿Qué sensaciones le dejó el partido ante Suecia?

Tenemos que estar contentos, hicimos un muy buen partido. Las estadísticas lo reflejaron, tuvimos mucho el balón y ellos prácticamente nada. Tuvimos muchas ocasiones, pero está claro que nos fuimos con el sabor un poco agridulce por no haber conseguido esa guinda del pastel que nos hubiera dado los tres puntos.

Todo el mundo señala la falta de gol como motivo del empate. ¿Cómo lo han vivido los jugadores?

Al final, te tienes que evadir un poco. Cuando te critican, entras en un pozo sin fondo, pero bueno, yo creo que vamos por el buen camino. El gol va a llegar, estoy seguro, tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo.

Usted ha hecho muchos goles con España: tres a Alemania, le marcó a Georgia, a Kosovo... ¿Puede ser Ferran la solución a esa falta de gol?

Ojalá fuera yo solo, pero esto depende de todos. Nadie tiene que meter siempre el gol, es parte de todos, tanto los delanteros, como los mediocentros y los defensas también puede meter. Hay que seguir trabajando para que, la meta quien la meta, llevarnos los tres puntos.

¿Cómo ha visto estos días a Morata?

Es un jugador fuerte, top, los números lo demuestran. Él es fuerte mentalmente y va a salir de esta más fuerte aún.

Tiene un tatuaje que dice "no te hundas". ¿Le ha trasladado ese mensaje a Morata?

No hace falta ni que se lo diga, él es un chaval que lo va a hacer sin que nadie se lo diga. Nosotros estamos apoyándole, está claro que en los momentos de dificultad es bonito que los compañeros estén apoyándote.

Jugó un rato de falso nueve ante Suecia. También lo ha hecho en el City bastantes veces. ¿Cómo se ve en esa posición?

Cada vez que vas jugando más, vas aprendiendo más cosas. Sí que puede ser que me encuentre más cómodo. No es mi posición idónea, pero bueno, cuantas más posiciones puedas jugar, mejor para ti y para el mister, más posibilidades tienes de jugar. Me siento más cómodo ahora de nueve.

El siguiente desafío es Polonia. ¿Hay presión tras el tropiezo ante Suecia?

No tenemos presión ninguna. Tenemos que centrarnos en nuestro juego, en saber lo que tenemos que hacer para conseguir esos tres puntos y creo que el equipo está capacitado de sobra para poder hacerlo.

¿Hay demasiado pesimismo en la afición?

La afición es importante para nosotros, pero lo más importante somos nosotros mismos. Que estemos motivados y confiemos el uno en el otro. Eso lo tenemos de sobra, tenemos que centrarnos en los 24 jugadores más el staff, todos en el mismo barco.

Tras los pitos a Morata en La Cartuja el lunes, ¿tiene algún mensaje para la afición de cara al sábado?

Cuando las cosas van mal es cuando de verdad la gente tiene que estar apoyándote, es cuando más se agradece. Cuando van bien es normal que todos digan lo bueno que eres, lo buenos que somos. Se agradece más el apoyo en la dificultad.

¿Cómo han vivido esta extraña concentración? El Covid de Sergio, entrenar individualmente y luego separados... ¿Ha afectado?

Empezó bien, la primera semana no fue mal. Pero luego vinieron un par de positivos y sí que es verdad que te entra un poco de miedo, te asustas. Para muchos es la primera Eurocopa y ves la posibilidad incluso de perdertela. Fueron momentos de dificultad en los que lo pasamos un poco mal. Hay que sacar el lado positivo, nos sirvió para hacer más grupo, para ser más equipo y para valorar las cosas.

Los primeros días tras el positivo de Busquets, tuvieron que entrenar solos, muchas horas en la habitación…

Pues si te digo la verdad, yo sí que lo pasé un poco con más miedo, porque ya me contagié dos veces y no quería una tercera. Yo iba, comía y me encerraba en la habitación. Jugaba a la play y hacía llamadas, cualquier cosa para mantenerme distraído de cabeza.

¿Como vivieron la polémica de la vacunación?

Si te digo la verdad, ni me di cuenta. No me gusta mucho leer esas cosas porque al final hay cosas que no son ciertas. Me mantuve al margen.

Llega el debut, y Luis Enrique apuesta por Ferran en el 11. La confianza que tiene en usted es enorme.

Le tengo que dar las gracias porque me puso a jugar desde el primer día. Al final tienes que aprovechar las oportunidades, porque hay mucha competencia en la selección. También le tengo que dar las gracias porque cuando menos estaba jugando, él me siguió llamando y me siguió poniendo. Así que a seguir demostrando que estoy capacitado para jugar.

¿Cómo es Luis Enrique de puertas adentro?

Me sorprendió mucho porque es muy cercano, siempre está encima de ti. Eso lo agradece el jugador. Y sabe hacer equipo, se está demostrando, somos una piña. Es el entrenador perfecto para esta selección.

En su club trabaja con un entrenador de gran éxito como Guardiola. ¿Qué similitudes y diferencias ve entre él y Luis Enrique?

Al final, sus carreras lo dicen todo. Los dos hicieron historia en el Barça. Son dos entrenadores que les gusta más o menos el mismo estilo de juego, tengo la suerte de entrenar bajo las órdenes de los dos. Solo puede aprender a hacer nuevas cosas y a jugar en nuevas posiciones.

Su año en Manchester ha tenido algunos altibajos.

Bueno, siempre lo digo, cuando menos juegas, más tienes que trabajar para que la gente y el míster vean que puedes jugar en cualquier momento.

Su salida del Valencia fue un poco abrupta. ¿Cómo vive desde fuera el mal momento del club?

Me da mucha pena porque jugué muchos años en el Valencia, siempre voy a ser valencianista. Ojalá se arreglen pronto esos problemas, el Valencia tiene que volver donde merece, arriba y con los grandes de Europa.

¿Volverá algún día?

Sí, no quiero cerrarme puertas porque sí que me gustaría, cuando sea más mayor, volver. Es mi casa.

Un pronóstico para el partido ante Polonia

Vamos a ganar. Tenemos que hacer nuestro trabajo y llevarnos esos tres puntos.