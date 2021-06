César Azpilicueta es la personificación del trabajo duro y la dedicación, en este caso, al fútbol. El jugador del Chelsea, al que vimos recientemente levantando el trofeo de Champions League en Oporto, ha hecho del pensamiento positivo su mejor arma, dando la vuelta al drama de una rotura de ligamento cruzado que cambió su carrera hace once años y ha reforzado su frase que dice “he disfrutado del fútbol desde que jugaba en San Cernin, Osasuna y ahora en el Chelsea”. Y también en la selección española.

César azpilicueta Navarra

28/08/1989

​Defensa

​Chelsea



Partidos: 25

Ganados: 16

Empatados: 4

Perdidos: 5

​​*datos hasta la Eurocopa 2020

En su momento, José Mourinho dijo que “con once Azpilicuetas ganas la Champions”. El tiempo le ha dado la razón. El jugador del Chelsea no pone malas caras, no cuestiona a su entrenador, no saca los pies del tiesto. Entrena, juega y vuelve a entrenar. Se esfuerza al máximo, hasta el punto de ser un ejemplo a seguir. “Aprendí en su día a valorar cada entrenamiento”, declaró hace tiempo el jugador, y lo ha llevado a rajatabla.

El gran momento que vive César Azpilicueta no le ciega. El defensa navarro podría dejarse nublar la vista por el éxito de la Champions, pero desde el primer momento dejó claro que las cosas no funcionan así en su cabeza. “Estoy muy contento y con unas emociones increíbles, pero ahora estoy centrado en la Selección”, explicó el futbolista que ya estuvo en la Eurocopa 2016 a BeSoccer. “Siempre he tenido ilusión y esperanzas por volver a la Selección. Llevaba dos años y medio sin estar en una concentración. He trabajado lo más duro en mi equipo para ponérselo difícil al entrenador. Estoy en un gran momento de confianza y de forma, así que ahora hay que arrimar el hombro para aportar lo máximo”.

Además, César Azpilicueta tiene una cita con la historia y la ‘Roja’ podría hacerle entrar en ella por la puerta grande. El defensa navarro podría convertirse en el décimo jugador de la historia en ganar la Champions y la Eurocopa en un mismo año. “Es un orgullo para mí poder representar a España. Tengo una gran oportunidad y voy a por todas. Quizás tengo una espina clavada con la Selección, cuando he jugado no he estado a mi mejor nivel”. Pues ahora es buen momento para sacársela.

Sigue todas las noticias de la Eurocopa 2020-2021 en 20minutos.es.