La calculadora de LaLiga: así quedan las cuentas de los candidatos a campeones

El empate entre Barcelona y Levante ha hecho que la posibilidad de título se aleje del Camp Nou (y con ello, el doblete), toda vez que ha convertido al Atlético en el más claro favorito y al Real Madrid aún en aspirante, con el Sevilla matemáticamente candidato en busca del milagro.

Con las tres últimas jornadas en juego, los de Ronald Koeman se agarran a que sus rivales no ganen al menos dos de los tres encuentros que tienen pendientes y que ellos sí lo hagan. Están a un punto del Atlético, que juega este miércoles con la Real Sociedad, y con uno de ventaja sobre el Real Madrid, que hace lo propio con el Granada este jueves. Rivales duros para ambos, y que ya saben lo que es darles un susto.

El Sevilla es quien más difícil lo tiene. Los de Lopetegui aún tienen opciones, pero necesitan ganar los tres partidos (o dos y un empate) y que sus rivales pierdan los tres. No es imposible, pero sí harto complicado.

Las tres últimas jornadas en juego

Los partidos del Atlético para las tres últimas jornadas son:

Jornada 36: Atlético de Madrid - Real Sociedad (miércoles, 12 de mayo).

​Jornada 37: Atlético de Madrid - Osasuna (domingo, 16 de mayo).

​Jornada 38: Real Valladolid - Atlético (domingo, 23 de mayo).

El Atlético es el único de los tres aspirantes que no tiene que mirar a los otros dos. Las posibilidades son múltiples, pero la más sencilla es apostar por la idea del 'partido a partido': si ganan los tres partidos, serán campeones. Les vale también con tres empates o incluso tres derrotas si no ganan los otros dos.

El empate del Barcelona ha dado alas al Real Madrid, toda vez que llegan al límite de sus fuerzas. Los de Zidane tienen estos tres encuentros, dos de ellos fuera:

Jornada 36: Granada - Real Madrid (jueves, 13 de mayo).

​Jornada 37: Athletic de Bilbao - Real Madrid (domingo, 16 de mayo).

​Jornada 38: Real Madrid - Villarreal (domingo, 23 de mayo).

No dependen de sí mismos y necesitan, al menos, una victoria o tres empates y esperar que no sumen sus rivales.

Para el Barcelona se le ha puesto complicado, pero dependerá del Atlético. Ellos sólo pueden sumar 6 puntos ya, tras ceder 2 con el Levante, aunque sus partidos parecen accesibles:

​Jornada 37: FC Barcelona - Celta de Vigo (domingo, 16 de mayo).

​Jornada 38: Real Madrid - Villarreal (domingo, 23 de mayo).

Sus cuentas son similares a las del Real Madrid: una victoria o dos empates y que sus rivales no ganen.

Por último está el Sevilla, que sólo puede aspirar a un favor divino. Le quedan:

Jornada 36: Sevilla - Valencia (miércoles, 12 de mayo).

​Jornada 37: Villarreal - Sevilla (domingo, 16 de mayo).

​Jornada 38: Sevilla - Alavés (domingo, 23 de mayo).

Con seis puntos de desventaja con el Atlético, no puede pensar en otra cosa que no sea ganar los tres partidos que quedan o, al menos, dos de ellos y empatar el otro y que sus tres rivales pinchen. Las demás combinaciones no le valen.