Hallan el cadáver de Christophe Revault, exportero del PSG y descubridor de talentos como Benjamin Mendy o Mahrez

C’est avec une immense tristesse que le Stade Rennais F.C. a appris la disparition de Christophe Revault, ancien gardien de but du SRFC de 1998 à 2000, puis 2006-2007. L’ensemble du club adresse ses sincères condoléances à ses proches et sa famille. Repose en paix Christophe. pic.twitter.com/vYbiNfrKtb

Enfant de la Cavée Verte, icône Ciel&Marine, c’est un immense Monsieur du HAC qui nous quitte et laisse le club orphelin de l’un de ses plus brillants HACMan. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses deux enfants. pic.twitter.com/mlDU5D48G9