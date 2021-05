Víctor Gutiérrez: "La homofobia hay que erradicarla, no justificarla"

"Con la sanción se ha hecho lo correcto. La homofobia hay que erradicarla, no ampararla ni justificarla. Entre todos hemos conseguido hacer historia, es la primera vez que en el deporte se denuncian comportamientos de homofobia, es un primer paso pero es un paso muy importante", aseguró a los medios en rueda de prensa.

El boya, internacional absoluto con España, declaró su homosexualidad en 2016 y, ahora, con esta denuncia en redes sociales que ha sido escuchada por la RFEN y el CSD, da un paso más hacia esa erradicación de los comportamientos homófobos en el deporte.

"Estos comportamientos los hemos escuchado todos los días en todos los deportes, en patios de colegio y no pasaba nada. No se condenaba por parte de ningún equipo, afición o competición. Sensación de impunidad, de barra libre, de que no pasaba nada, alguien tenía que ser el primero", reconoció.

"La homofobia ya no tiene cabida en el deporte, en España. Los derechos LGTBI se protegen y cuidan en España, pero tristemente hay una minoría, a día de hoy, que no respeta. Y lo hace con la complicidad de una mayoría que mira para otro lado, que calla mientras otros sufren en silencio. Eso no lo podemos permitir más", reiteró.

Explica que apostó por denunciar para dar voz a la gente que no tiene las herramientas para hacerlo ni su visibilidad. "Lo hice para que el día de mañana ellos tengan el camino más fácil. He querido perder el miedo y mostrarme como soy. O era parte del problema, o de la solución. Y ese mensaje es muy importante; no tenemos por qué aguantar comentarios", argumentó.

"Hay que lanzar un mensaje contundente de repulsa a esos comportamientos. Gracias a los que han hecho que podamos meter un gol por la escuadra a la homofobia. Y si este mensaje puede empoderar a alguien a decirlo a sus padres o profesor, ya estamos haciendo algo positivo. No tenemos que tolerar la homofobia", reiteró.

Además, confía en que se cree un protocolo sancionador a partir de ahora. "Estoy convencido de que este caso no quedará en anécdota, hemos dado un primer paso para que otros deportistas no dejen pasar situaciones así y a nivel de sanciones será un precedente. No se mirará a otro lado. No podemos perder un minuto más para eliminar esta lacra del deporte", concluyó.

La denuncia de Víctor Gutiérrez fue contra el waterpolista serbio Nemanja Ubovic, del Astralpool CN Sabadell, el primer jugador sancionado por homofobia en el deporte español tras llamar "maricón" en dos ocasiones, y sin pedir disculpas posteriormente, al jugador madrileño del CN Terrassa.

Así lo indica este viernes el Comité de Competición de Disciplina Deportiva del organismo. "Sancionar al waterpolista del Sabadell Nemanja Ubovic con cuatro partidos de suspensión, al haber quedado como hecho probado, de conformidad con el visionado de la imágenes (...) que profirió un insulto homófobo al waterpolista del Terrassa Víctor Gutiérrez", indicó la RFEN.