El discurso viral de la alcaldesa de Jerez en 'spanglish': "Jerez recibió two Gran Premio and echamos mucho de menos"

Jerez de la Frontera es una ciudad que, gracias al motociclismo entre otras muchas virtudes, está situada en el mapa mundial. Albergar cada año el Gran Premio de España lo convierte en un foco de atracción, algo que las autoridades políticas siempre han capitalizado.

La edición de 2020, por motivos ya conocidos, fue especial. El trazado gaditano albergó las dos primeras carreras del Mundial y dadas las dificultades organizativas había puestas muchas miradas sobre ellos. Más allá de lo ocurrido con Marc Márquez (fue aquí donde sufrió las caídas que, eventualmente, le dejaron fuera del campeonato), tanto el GP de España como el GP de Andalucía de 2020 salieron a la perfección, y eso ha sido premiado de manera oficial por el campeonato.

En el prólogo del fin de semana, el Dorna y la Federación Internacional reconocieron la labor de Jerez en la organización de las citas de 2020 con el galardón a Mejor Gran Premio del año, y la alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez, fue la encargada de recibir el trofeo y dar un pequeño discurso.

El vídeo del momento ha sido compartido por las redes sociales oficiales del campeonato, sin prever que se iba a hacer inmediatamente viral por motivos obvios:

La edil socialista, bien por los nervios, bien porque el inglés no es su idioma predilecto, dejó una demostración fehaciente de que se defiende mejor en castellano. Lo de Ana Botella y su "relaxing café con leche" se queda en nada:

"Thank you very much for this... recognation. 2020 was a very special días' Eehm... Jerez recibió two Gran Premio at... es... echamos mucho de menos a shoot de fans to gate for Jerez, but in 2022 the next year I am waiting for ten without pandemic and on person. It is very important to us. Thank you very much". Entre aplausos y caras de póker dejaron este momento al margen y se centraron en el resto del fin de semana de motos.