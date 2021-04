Ibai Llanos estalla contra un periodista tras criticarle por sus entrevistas: "Llama a alguien de tu nivel, de tercera división keniata"

El éxito de Ibai Llanos y sus entrevistas en 'Charlando tranquilamente' con varias figuras del fútbol siguen levantando ampollas, llegando ya desde el otro lado del charco. Concretamente, Argentina, donde el periodista de ESPN, Gustavo López, no dudó en criticar la labor del streamer a raíz de su última entrevista con el futbolista albiceleste de la Juventus, Paulo Dybala.

López, quien presumía de no conocer a Ibai en el programa 'Un Buen Momento', se mostró indignado porque hable con futbolistas como el propio Dybala o Agüero. De hecho, le criticó por "estar al pedo (sin hacer nada) en la casa todo el día", por el dinero que gana y por ser "de los poderosos" con los que ahora hablan los jugadores.

Por su parte, Llanos quiso responder al periodista argentino, visiblemente enfadado por los comentarios que le dedicó este, al que tampoco conoce. "Precisamente por estos videos es por los que probablemente Agüero y Dybala no quieran ir a sus programas", comenzaba mencionando Llanos, antes de explicar cómo fue su salto a la fama y recordar que "nadie le ha regalado nada".

"Si Dybala no quiere ir contigo, baja de nivel, no vayas a un delantero de la Juventus, ve a uno de tu nivel, entrevista a uno de la tercera división keniata", añadió, antes de pedirle que "le dejase en paz". No obstante, cuando más tensa estaba la situación todo terminó de la mejor manera, con Ibai interviniendo en el programa de López y haciendo las paces.

De hecho, hasta tuvo tiempo para bromear con él, al preguntarle de qué equipo era, después de recordar su simpatía por Boca Juniors. "Yo no digo de que equipo soy", contestaba el periodista antes de que Ibai le diese la puntilla: "No tienes nada bueno, Gustavo. Ni el equipo".