La amenaza de la UEFA a los futbolistas: "El que juegue en esa Superliga no volverá a jugar con la selección"

La UEFA, a través de su presidente, Aleksander Ceferin, ha lanzado una amenaza contundente a los jugadores de los clubes que participan en la recién anunciada Superliga: "El que juegue en esa Superliga no volverá a jugar con la selección", ha declarado.

"Todas las confederaciones están de acuerdo en eso", ha añadido el máximo mandatario del fútbol europeo, en el mismo día en el que la UEFA tenía previsto anunciar su nuevo formato para la Champions.

"Empezamos este proyecto para modernizar el proceso de nuestras competiciones. Teníamos el apoyo de la ECA. Todos los clubes se clasifican por méritos, no como si fuera una tienda cerrada. Jugar en la Champions depende de resultados en el césped", ha explicado.

"El fútbol tiene que estar unido ante esta desgracia tras la postura de unos clubes con intereses particulares. El mundo del fútbol está unido, los gobiernos están unidos, la sociedad está unida. Estamos de acuerdo en que la Superliga es un proyecto sin sentido", añade Ceferin.

Y ha lanzado otro duro mensaje a los clubes de la Superliga, a quien acusa de irrespetuosos y que sólo piensan en el dinero: "La Superliga piensa solo en el dinero, nosotros no. La UEFA cree en el crecimiento del fútbol. Queremos preservar los campeonatos domésticos, es el camino para clasificarse. Debe ser así y nunca va a cambiar. Estamos adaptando las competiciones europeas, pero lo principal no cambia: la solidaridad. Para algunos no existe la solidaridad, sólo sus bolsillos", sentenció.