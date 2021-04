Ribeiro revela que el Madrid ofreció 300 millones por Neymar y que Al-Khelaifi le prometió "poner su nombre a la Torre Eiffel"

Wagner Ribeiro, el que fuera agente de Neymar, ha concedido una extensa entrevista a L'Equipe en la que habla del traspaso del brasileño al PSG y de las diferentes ofertas que ha tenido, especialmente de Barça y Madrid, desde que cambiara Barcelona por París.

"En 2019 estuvo cerca de ir al Real Madrid. El Madrid estaba dispuesto a pagar 300 millones de euros por él. Florentino me lo dijo. Pero Nasser se negó. “¡Ni por mil millones, no se va a ir!”, me dijo", explica.

Asimismo, remontándose a 2013 cuando Neymar fichó por el Barça, Ribero revela cuál fue el determinante para que el jugador eligiera a los culés y no al Real Madrid, que también andaba detrás de su fichaje:

"Quería jugar con Messi. Esa fue su elección. Lo respeté, aunque no fue bueno para mí. Cuando firmó y fue presentado, me sentí humillado. No me dejaron participar. Como me llevo bien con Florentino Pérez, me dejaron fuera de todo. Fue injusto", cuenta.

Asimismo, el agente revela que las conversaciones con el PSG se produjeron dos años antes de su fichaje definitivo por el club parisino, en 2015. Ribeiro relata una reunión en Ibiza en la que estaban presentes el padre del futbolista y Nasser Al-Khelaifi, dueño del equipo francés, que le ofreció todo tipo de cosas:

"Neymar ganaba 11 millones y Nasser nos ofreció 26. Le pedimos 40 millones y nos dijo que lo estudiaría, que le daría participaciones en una cadena hotelera, un jet privado y que pondría su nombre en la Torre Eiffel. Una locura", relata Ribeiro, que detalla que no sólo fue el fair play financiero el que impidió el fichaje en ese momento. "Estaba feliz en el Barça", sentencia.