De jugar en el Manchester United a fontanero: "Los jóvenes deberían entrenarse para saber de qué va el mundo real"

Lee Roche debutó en con el Manchester United en 2003. Se codeó con Blanc, Giggs, Ricardo, O'Shea, Fletcher, Butt, Forlán… Cumplía un sueño que 18 años después ha quedado en un bonito recuerdo. En la actualidad lleva una empresa de fontanería e impermeabilización de interiores. Eso sí, como reconoce en Planet Football, “no me arrepiento de nada”.

Confiesa que, en su trabajo actual, más de uno le reconoce de su época como futbolista, pero que tampoco es algo de lo que vaya a presumir. “He tenido algunos compañeros de trabajo en las obras preguntándome sobre United y cómo he llegado aquí”, reconoce. “No voy a gritar a los cuatro vientos que jugaba en el United”.

Se retiró a los 27 años y ahora recuerda que quizás debía haber levantado la voz en más de un momento a lo largo de su carrera e integrarse algo más con sus compañeros. “Lo único que me gustaría señalar es que en el United era conocido por ser muy callado, quizás debería haber sido más asertivo y haberme mezclado más con los muchachos. Iba directo a casa después de entrenar para pasar el rato con mi propio grupo de amigos”, recuerda Roche. “Ahora miro atrás, a compañeros de equipo como John [O’Shea] y Darren Fletcher y creo que debería haber sido más como ellos. Haber salido y socializado. Creo que me habría ido mejor con United”.

De un modo u otro, el fútbol no terminó siendo su futuro y ahora no tiene problema en reconocerlo, al tiempo que avisa a los más jóvenes de que hay que estar preparado para lo que viene con el deporte. “Los jugadores jóvenes de hoy deberían entrenarse para saber de qué va el mundo real. La mayoría de ellos probablemente no tienen un plan al que recurrir si no salen las cosas”.