Escándalo en la Federación de Costa Rica: el presidente acusa a Keylor Navas de amenazar con dejarse ganar y éste le denuncia

Andas revueltas las aguas en la Federeción de Fútbol de Costa Rica. Después de que el presidente Eduardo Li señalase a Keylor Navas como el instigador del despido del entrenador Jorge Pinto, el portero del PSG se defiende de dichas acusaciones y se muestra sorprendido por todo lo que éstas han generado.

Pinto estuvo al cargo de la selección costarricense entre 2011 y 2014, con un contrato en el que había una cláusula por la que podía ser despedido en el caso de perder tres partidos consecutivos. Según Eduardo Li, Keylor Navas, Celso Borges y Bryan Ruiz llegaron a amenazar con dejarse ganar partidos a propósito para provocar la salida del técnico. Finalmente, Pinto fue despedido pese a la histórica clasificación de Costa Rica para el mundial de Brasil 2014.

“Llegó el tema de que no querían al señor Pinto. Se puso más tensa la reunión porque la posición mía era que siguiera. Yo no tenía ninguna justificación para no renovarle al técnico más exitoso. Yo no veía que no se pudiera conversar. Yo les dije que yo me comprometía a aclarar”, declaró Li sobre el momento en el que los jugadores amenazaron con hacer lo posible por forzar el despido del técnico. “Me golpean la mesa y Keylor Navas me dice ‘perdemos tres partidos seguidos, hay una cláusula que prevé esto y aquello’”.

El propio Navas habla ahora para defenderse de las acusaciones. “Estoy muy sorprendido. No es algo que nos salga de la boca y nunca sucederá, porque somos futbolistas profesionales desde hace muchos años, tenemos honor y prestigio”. Los tres futbolista denunciaron al presidente de la Federación por difamación.