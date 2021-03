Giannis Antetokounmpo, MVP del All-Star más atípico de la historia de la NBA

🔥 35 PTS for @Giannis_An34

🔥 16-16 FGM (#NBAAllStar Game record)



Giannis Antetokounmpo leads #TeamLeBron to victory, winning the 2021 NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award! #KiaAllStarMVPpic.twitter.com/QjaUgBYY9R