Atlético vs Real Madrid: Almeida hace historia como el primer alcalde que hace un saque de honor en un derbi

El derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid del domingo 7 de marzo en el Wanda Metropolitano tendrá un invitado especial. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida será el encargado de hacer el saque de honor en representación de todos los madrileños.

La presencia de Martínez-Almeida ha sido presentada como un homenaje a los aficionados madrileños que no pueden asistir a los partidos de fútbol de sus equipos desde hace ya un año, cuando la crisis sanitaria obligó a LaLiga a cerrar los estadios y jugar sin público.

Martínez-Almeida nunca ha ocultado sus colores y siempre se ha declarado abiertamente seguidor del Atlético de Madrid. De hecho, el edil es socio y abonado del club y ahora será el primer alcalde del madrileño en hacer el saque de honor en un derbi.

La pasión futbolera del alcalde le llevó a confesar recientemente en ‘El Hormiguero’ que creció idolatrando a Paulo Futre y que recordó el día en el que dijo a su madre que cuando muriese querría que depositasen sus cenizas en el Estadio Vicente Calderón, en la banda izquierda por la que corría Futre.

Unas palabras que provocaron una gran emoción en el ex futbolista cuando se enteró. “Me siento muy orgulloso. Me lo pasaron mis hijos... y bueno, es uno de los políticos mejor valorados de España”, explicó el propio Futre. “Es que soy portugués, carallo, soy portugués, no español... y que te quieran así tantos años después”, continuó entre lágrimas. “Alcalde, me honran sus palabras, pero no tenga prisa en darme sus cenizas, más que nada porque este domingo tendremos mucho que celebrar. ¡Aúpa Atleti, alcalde rojiblanco! Un fuerte abrazo”.

O que acontece neste video saiu do fundo do meu coração. Peço desculpa pela palavra que usei. pic.twitter.com/R0cHlgJ2L7 — Paulo Futre (@PauloFutre) March 4, 2021

Tan rojiblanco es el sentir de Martínez-Almeida, que incluso en alguna ocasión ha bromeado con la posibilidad de convertirse en presidente del Atlético de Madrid, sobre todo después de que Enrique Cerezo, actual mandatario del club, declarase en su momento que le ve más que capacitado para el puesto. “Ya le comenté a Enrique Cerezo que, cuando deje de ser presidente del Atlético de Madrid, piense en mí, que creo que tengo las condiciones para poder llevar al club donde merece”, comentó en una distendida entrevista televisiva al año pasado.

Y es que el alcalde de Madrid nunca ha tenido problemas en mandar mensajes al Atlético, como cuando quiso parafrasear al entrenador rojiblanco y en un acto político en la Ribera del Calderón se desmarcó con un “si el Cholo escucha esto, pensaría que el alcalde de Madrid se ha vuelto medio loco. Yo digo que partido a partido hay plantilla para ganar la Liga”. Visto lo visto, parece que él podría ser ahora parte de esa temporada que tan bien apunta para el Atleti.

El Wanda Metropolitano se vestirá de gala

La última vez que se disputó un partido con aficionados en las gradas del Wanda Metropilitano fue hace ahora un año, el 7 de marzo de 2020, cuando el Atlético de Madrid y el Sevilla empataron a dos goles. Paradójicamente, el estadio rojiblanco, que no ha vuelto a acoger público desde entonces por el impacto del Covid-19 está siendo utilizado como centro de vacunación en Madrid.

Además, la grada del estadio mostrará un mensaje especial de la afición, que no se conocerá hasta que llegue el momento de un partido con mucha repercusión internacional en el que el Atlético de Madrid se sumará a la campaña “Together, we make Madrid better”, promovida por la Consejería de Turismo de la capital.