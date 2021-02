Le preguntan a Simeone qué significa el 'cholismo'... y admite que no lo sabe

Los entrenadores pueden dejar huella en la historia del fútbol por la vía de los títulos o por la del estilo, y en algunos pocos casos ambos, caso de Johan Cruyff o su evolución con Pep Guardiola.

En el caso de Diego Pablo Simeone, con la gran mácula de sus dos finales de Champions perdidas, también se puede meter en este saco. Estos días se cumplieron 15 años desde que se hizo entrenador, y por el camino ha ganado dos ligas argentinas, dos Europa Leagues, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey, una Liga española y una Supercopa de España.

Pero más allá de eso, ha inventado un estilo: el cholismo. Una manera de entender el fútbol desde la intensidad y el trabajo incansable de principio a fin, pero siempre mirando sólo el objetivo inmediato o, como ha popularizado él, "partido a partido".

Aunque esta puede ser una manera de definirlo, el propio Simeone no es capaz de expresarlo con palabras. Así lo admitió en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Villarreal de este domingo, en el que el Atlético, líder, buscará recuperar las sensaciones tras los últimos pinchazos.

"(Esa palabra) No la he generado yo, y al no generarla no entiendo de una explicación. Me pone contento todo el recorrido por la gente, por los futbolistas que han pasado en esta maravillosa etapa de 15 años. Es emocionante haber competido 716 partidos, creo que son. Todavía soy joven y eso me pone contento", señaló.