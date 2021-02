"No me privo de nada por ser atleta de élite a los 22 años: mi tiempo libre es hacer deporte, porque me encanta"

Todo es a lo grande en Daniel Osanz, menos su edad. A sus 22 años, este chico de Jaca, alumno aventajado del gran campeón mundial Luis Alberto Hernando, destila calidad, fuerza y simpatía. El sábado se lanzará a por los 30 kilómetros de la versión mini de la Transgrancanaria, donde firma el podium y aspira a volar a menos de 4 minutos el kilómetro.

-¿Qué le parece que todo el mundo lo defina como una de las grandes joyas del trail español?

-Bueno, no lo vivo igual que antes, pero estoy tranquilo y con confianza. Que la gente confíe en ti hace que uno confíe más en sí mismo. Es cierto que antes corría a ganar y ahora a no perder, pero estoy tranquilo.

-De momento sigue 'parado' en distancias cortas.

-Yo tengo la suerte de que estoy estudiando medicina y eso no me permite entrenar muchas horas, porque tengo mucho que estudiar. De momento lo máximo que puedo aspirar a preparar bien son carreras de dos horas y media o tres. Cuando acabe medicina me gustaría dar el salto, pero de momento tengo esa limitación y lo asumo.

-¿Más complicado estudiar o correr?

-Estudiar. La combinación de ambas es lo más complicado, pero ahí sigo, paso a paso. No puedo pedir más.

-¿Qué especialidad le gusta?

-No lo tengo claro aún, pero no me veo fuera del mundo deportivo: no sé si haré medicina deportiva, cardiología... pero será algo enfocado al deporte.

-El problema será que al conocer tan bien su cuerpo, cuando sea un médico experto conocerá todos los síntomas durante la carrera...y le entrará miedo.

-Eso nos pasa a muchos que estudiamos medicina, que cada vez que damos una asignatura, nos entra más miedo, pero bueno, aprendes a verlo todo de una manera más relativa y tranquila.

-¿Se priva de muchas cosas a su edad por el trail?

-Bueno, lo justo, no creo que me prive de nada por ser atleta de elite a esta edad. Si tengo que estar con mis amigos o tomarme una cerveza lo hago, pero a mi me encanta el deporte y es lo que me gusta hacer en el tiempo libre. Superarme cada día es mi mayor motivación.

-¿Y que sueño deportivo tiene?

-Creo que ganar UTMB sería uno bueno.

-Aún le queda un poco para eso, ¿no?

-Claro claro. De momento voy quemando etapas y me quedan dar muchos saltos. El siguiente será el del maratón, que también ahí tengo muchas carreras marcadas, pero poco a poco. Soy joven aún.