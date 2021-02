Albergar un GP de Fórmula 1 o MotoGP, el ambicioso proyecto de Morata de Tajuña, un pueblo de 7.500 habitantes

Poco vertebra más un país que sus lugares de competiciones deportivas. No son pocas las localidades que se sitúan en el mapa gracias a que allí juega tal equipo, hay tal pabellón o existe tal circuito. Ocurrió con A Coruña en la época del Superdépor, con Villarrealmás recientemente o con ciudades más lejanas, pero razonablemente pequeñas, como Minnesota o Nimes, más famosas por sus equipos que por sus desconocidos (pero no menores) atractivos turísticos.

El mundo del motor ha sido de igual manera foco de otras. Sin salir de España, están los casos de Montmeló, Cheste, Jerez de la Frontera (que ya tenía cierta fama por sus vinos) o Alcañiz, ciudades que están señaladas en el mapa gracias en buena medida a la presencia de un trazado de automovilismo o motociclismo. Esta es la filosofía que se esconde detrás de un proyecto que va a arrancar "cuando la burocracia lo permita", en palabras de su alcalde, en Morata de Tajuña.

La noticia la comunicaban desde el Ayuntamiento en pleno día de los enamorados: una empresa privada llamada Stream Motor Fire ha emprendido un proyecto para crear un circuito de competición por todo lo alto en la localidad madrileña, que se sitúa a unos 40 minutos en coche de la capital. El objetivo no es pequeño: quieren aspirar a albergar un Gran Premio de Fórmula 1 o MotoGP a medio plazo.

El Fiasco de pinto La localidad madrileña de Pinto anunció en 2001 a bombo y platillo que iban a contar con un circuito de competición del más alto nivel, con museo y escuela de conducción incluidos. Iba a meter a Madrid de lleno en el mapa del automovilismo mundial. Se iba a llamar 'Espacio del Motor' y personalidades como Carlos Sainz o Fonsi Nieto lo apoyaron en su presentación. Seis años después, aquello saltó por los aires entre acusaciones de corrupción hacia la alcaldesa Miriam Rabaseda, una crisis que salpicó al PP regional presidido por entonces por Esperanza Aguirre, y la sensación de que aquello nunca tuvo visos de prosperar. Actualmente, el terreno que lo iba a albergar es residencial.

No es la primera vez que suena el nombre de una pequeña población semidesconocida para el gran público como escenario de un ambicioso circuito que luego se queda en nada o, como mucho, en un trazado para pruebas menores o para alquilar para eventos privados. De igual manera, muchos de ellos acaban esfumándose en la niebla de los pelotazos urbanísticos (caso del conocido proyecto de Pinto) o, directamente, de las fabulaciones de empresarios sin escrúpulos (caso del Circuito Urbano de Madrid, más fantasma que los del Palacio de Linares por donde pretendía pasar).

"No, esto no tiene nada que ver con lo de Pinto. Ya me pusieron en alerta sobre el tema, ya...". Son palabras de Ángel Marcelo Sánchez, alcalde por el PSOE de Morata de Tajuña, a este medio en una llamada mientras va de una reunión a otra, ya que estos días está con el teléfono que echa humo. Buena señal sobre el interés que genera este proyecto.

Todo comenzó con una llamada hace un tiempo. "Unos promotores buscaban terrenos para hacer un circuito, y les informamos de que teníamos unas antiguas canteras, las de la zona de la Cadera de Anselmo, que eran espacios improductivos", relata. Dichos promotores son 'Stream Motor Fire', una empresa de reciente creación, con sólo tres socios y un capital social más bien escaso: 3.000 euros. Algo que podría generar un poco de suspicacias si no hubieran demostrado, al menos, que detrás tienen músculo financiero.

"Ellos mismos se pusieron en contacto con los propietarios de los terrenos de la Cadera, que la mayoría eran privados. En el Ayuntamiento teníamos una parte, que salió a subasta y la ganaron ellos. El capital detrás de esto es 100% privado, al Ayuntamiento no le cuesta absolutamente nada", insiste el edil, dado que sólo han ingresado la parte de la venta de ese terreno que era municipal.

Un proyecto a 15 años, como mínimo

Aunque no han salido a la luz los nombres de los empresarios en concreto, Sánchez apunta a que no son desconocidos en este tipo de proyectos. "No tienen nada que ver con el de Pinto, aunque uno (de los empresarios promotores) sí estaba y se salió enseguida al ver lo que ocurría. Quienes están detrás son los que montaron el circuito de Guadix, que luego se vendió a una empresa de Granada. Son gente seria y que sabe de esto", apunta.

Esos terrenos ya eran objeto de muchas miradas. "Recibimos varias propuestas, como una granja fotovoltaica o incluso un Centro de Alto Rendimiento Deportivo, pero a los primeros se les quedaba pequeño y en los segundos no veíamos que pudiera dar un retorno al pueblo", asegura el alcalde, que señala que esto no ha sido cosa de la noche a la mañana. "Ya lleva tiempo detrás de este proyecto, y en cuatro años han conseguido el terreno y han presentado la documentación pertinente al Ayuntamiento, que lo hemos puesto en manos de la Comunidad de Madrid", señala Sánchez, que ahora admite que no está en sus manos.

"Ah, la burocracia tarda lo que tarda... Puede ser un año, tenemos que recibir informes de medioambiente y otros departamentos, pero yo confío en que todos sean favorables. Sólo nos lo puede tirar la Comunidad, porque todo lo demás está en orden", destaca el edil.

Para evitar que este proyecto se convierta en un pelotazo urbanístico o especulativo, el Ayuntamiento se ha asegurado un contrato a largo plazo: una vez recibida la aprobación de la Comunidad, la construcción deberá tardar no más de 5 años y los promotores se han comprometido a mantener una actividad constante de 280 días al año durante 10 años, tanto de eventos deportivos como de otra índole (festivales, ferias, conciertos, etc.).

Un trazado complementario al Jarama

La pregunta es evidente: ¿viene a quedarse con lo que no puede albergar el Circuito del Jarama? "No, ni mucho menos. Yo creo que podemos ser complementarios, porque en el Jarama no se pueden celebrar muchas pruebas por las limitaciones de ruido y espacio. En estas canteras no hay nada en muchos kilómetros a la redonda y puede ser perfecto para los aficionados al motociclismo o al automovilismo. De hecho, el proyecto cuenta con el apoyo de las Federaciones Españolas de Motociclismo y de Automovilismo", asegura Ángel Sánchez.

En la presentación del proyecto inicial se intuye una primera versión del trazado, que constará de 4,5 kilómetros y una recta de unos 650 metros. Por comparar, el Circuit de Barcelona-Catalunya donde se disputan el GP de España de Fórmula 1 y el de Catalunya de MotoGP mide 4,6 km y su recta es de algo más de un kilómetro.

La inversión en el circuito de Morata de Tajuña es de unos 12 millones de euros en dos fases (siete iniciales y cinco en la segunda), que están muy alejados de los más de 60 que cuestan grandes trazados mundialistas de nueva creación, y contará, según el plano, con un paddock de 30.000 metros cuadrados, unos 30 boxes, salas VIP y de hospitalidad, un restaurante en el interior, pista de karting y otras instalaciones complementarias, amén de un Museo del Motociclismo.

Este jueves, en pleno extraordinario, se presentará al resto de concejales y se votará. Empezará ahora la larga espera a recibir el OK de la Comunidad, algo a lo que Sánchez ya está a costumbrado. "Todas estas acciones requieren de infinidad de informes favorables. Imagina que, por ejemplo, hay una vía pecuaria que hay que desviar o descubren una especie autóctona de un pájaro o un yacimiento arqueológico. Nos toca esperar, pero yo estoy contento y confiado", zanja, antes de invitar a todos los presentes a visitar su pueblo. Al fin y al cabo, ¿qué mejor excusa que un Gran Premio, si es que algún día consiguen albergarlo?