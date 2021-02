Ramos, tras su operación: "No me quedaba otra... Todo va según lo previsto y pienso en volver cuanto antes"

Sergio Ramos estará alrededor de dos meses de baja tras someterse a una intervención en el meniisco de la rodilla derecha por recomendación médica.

El capitán del Real Madrid ya se encuentra recuperándose en su casa, desde donde ha colgado un vídeo en su perfil de Instagram para anunciar que todo ha ido según lo previsto y que ya piensa en poder trabajar para volver cuanto antes.

"Hola a todos, ya estoy de vuelta en casa. Al final me ha tocado pasar por quirófano, a nadie le gusta estar en esa situación. Gracias a Dios ha salido todo fenomenal. Era recomendación médica y no me quedaba otra", dijo el sevillano en el vídeo.

"Estoy muy contento de cómo ha salido todo y que intentaré volver cuanto antes para ayudar al equipo porque queda mucha temporada por delante. También quiero agradecer al doctor Leyes y a todo su equipo por el trato y el trabajo excelente en la operación", añadió.

Asimismo, el capitán madridista agradeció las muestras de cariño recibidas en estos días.