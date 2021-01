“Michael Jordan era un jugador del montón y en Europa promediaría 16 puntos por partido"

Bozidar Maljkovic es uno de los nombres propios de la historia de los banquillos en el baloncesto europeo. Toda una institución con una particular visión del deporte y unos gustos muy marcados. Nunca ha comulgado en exceso con la NBA, pero quizás lo que más chirríe a muchos sea que tampoco lo hizo en exceso con Michael Jordan.

Para Maljkovic, “Michael Jordan era un jugador del montón”. Sin paños calientes. Tanto que el técnico pensaba que “en Europa promediaría 16 puntos por partido”. Así se lo dijo el entrenador a John Salley cuando éste fichó por el Panathinaikos. El americano llegó a Grecia en 1996, con su tercer anillo de campeón NBA recién conseguido, pero con poco futuro en el conjunto heleno. “Cuando me dio aquello me di cuenta de que iba a durar poco allí”, explicaba el jugador en el libro Three Ring Circus, de Jeff Pearlman.

John Salley estuvo sólo siete semanas en Atenas. Su etiqueta de jugador NBA no significaba nada para un entrenador que en su momento declaró que “cualquier final de la Copa del Rey de la liga ACB es mejor que un partido de la NBA”. Maljkovic tenía cuatro títulos de la Euroliga en su poder y tenía un estilo muy marcado como para adaptarse al fichaje de un americano de 32 que no había sido capaz de encontrar equipo en su país.

Es cierto que el Salley que aterrizó en Grecia distaba bastante del que consiguió dos campeonatos de la NBA con los famosos Bad Boys de los Detroit Pistons y otro con los Chicago Bulls de Michael Jordan. Pero también es verdad que Maljkovic no le dio oportunidades ni le pasó una a nivel disciplinario (posiblemente una cosa fue consecuencia de la otra).