El Real Madrid y Alaba llegan a un acuerdo para la incorporación del jugador a partir de la próxima temporada

Según informa Marca, el Real Madrid y David Alaba han cerrado un acuerdo para la incorporación del jugador la próxima temporada. El jugador del Bayern de Múnich, que acaba contrato con el club alemán el 30 de junio después de 10 temporadas allí, se convertiría así en el primer fichaje blanco de cara a la campaña 2021-22.

El central austriaco habría aceptado un contrato por cuatro temporadas y alrededor de 11 millones de euros al año. Alaba tenía libertad para negociar con equipos a partir del 1 de enero y el jugador no tardó en aceptar la oferta del Real Madrid. Otros clubes como Chelsea, Liverpool, Manchester City y PSG también le habrían pretendido, pero su prioridad siempre fue recalar en LaLiga.

Alaba tenía claro que no quería continuar en el Bayern, llegando a rechazar hasta tres ofertas de renovación del equipo alemán. "Tuvimos muchas conversaciones con su agente, hubo una reunión final y una propuesta con fecha límite en octubre. Nuestra oferta no fue aceptada y nuestro presidente la retiró. Hemos puesto todo lo posible en la balanza, sólo tenía que aceptar pero no ha sido así", declaró Karl Heinz Rummenigge, director general del Bayern. El central austriaco lo ha ganado todo con el conjunto alemán, destacando nueve títulos de la Bundesliga y dos Champions, pero hace tiempo que decidió cambiar de aires.