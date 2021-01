Filipe Luis destapa la personalidad del Cholo: "Simeone no es bueno en el trato con la gente"

Filipe Luis fue uno de los jugadores más destacados de la etapa dorada del Atlético de Madrid en los últimos años. El brasileño llegó al Vicente Calderón en 2010, completando una primera etapa de cuatro años en 2014, y tras un periplo en el Chelsea, volvió a vestir de rojiblanco hasta que en 2019 volvió a Brasil para jugar en el Flamengo, donde continúa.

Salvo en la primera temporada, sus años estuvieron marcados por la presencia del Cholo Simeone en el banquillo colchonero, con quien mostró su mejor versión futbolística, siendo un puñal por la banda izquierda. Sobre el argentino, con el que tuvo una buena relación en el club, ha querido hablar en una entrevista para 'O Jogo', en el que ha sorprendido destapando una faceta del técnico.

"En cada entrenamiento pedía el máximo, siempre pide el máximo a todos, pero no es realmente bueno en el trato con la gente", desveló Filipe. "No le resulta fácil relacionarse con los jugadores. Le cuesta entender las características personales de las personas, pero de vez en cuando se traga su orgullo", añadió.

"Digamos que con algunos jugadores tiene relación más amistosa... y con otros es más profesional. Parece llevarse bien con todos, pero en ese sentido no es el mejor", explicó antes de poner ejemplos particulares. "Ha habido varios episodios como los de Joao Félix con la botella o Suárez que se enfadaron tras un cambio. Es capaz de lidiar con futbolistas, en cierto modo, pero no es uno de los mejores con los que he trabajado en ese sentido", zanjó.