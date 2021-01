Los graves insultos del entrenador de porteros del Barça al banquillo del Granada que le costaron la expulsión

Ronald Koeman no acabó el partido entre Barça y Granada con todos los componentes de la expedición en el campo. No fue por una lesión o por una expulsión, al menos de sus jugadores, sino que lo fue por una roja al entrenador de porteros.

Ricardo de Burgos Bengoetxea, colegiado del encuentro, mandó irse a vestuarios a José Ramon de la Fuente, el preparador, cuando sólo se habían disputado 13 minutos del partido. El motivo fueron los insultos que le dedicó a una persona del banquillo nazarí: "En el minuto 16 el técnico De La Fuente Morato, Jose Ramón fue expulsado por el siguiente motivo: Dirigirse a los integrantes del cuerpo técnico adversario en los siguientes términos, a voz en grito: "eres un subnormal, payaso".

El Granada no ha entrado al trapo y no ha explicado a quién se refería concretamente el trabajador del Barcelona, que ahora se enfrenta a una sanción que puede acarrearle más de un partido de suspensión. El Comité de Competición deberá determinar qué baremo le da a esas palabras, ya que si se considera menosprecio no es lo mismo que si lo señala como insulto grave. Lo que está claro es que no estará en el banquillo del Barcelona, al menos, en el próximo partido liguero contra el Elche.

Esta no fue la única roja que sacó De Burgos en el partido. En el minuto 78, Jesús Vallejo, del Granada, fue expulsado por "derribar a un adversario e impidiendo con ello una ocasión manifiesta de gol". En ese momento su equipo ya iba perdiendo 0-4.