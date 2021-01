Jenni Hermoso, jugadora del Barcelona, indignada: "No entendemos cómo se nos permitió viajar"

La jugadora del BarcelonaJenni Hermoso se quejó públicamente a través de su cuenta personal de Twitter por el hecho de tener que viajar a Madrid para enfrentarse al Madrid CFF en un partido que estaba previsto para el sábado a las 12:30 horas.

“Pensarían... ‘estas chicas de Barcelona que vayan a ver a Filomena que si no hasta dentro de otros 12 años no la podrán ver de cerca’. Pues no, no entendemos cómo se nos permitió viajar. Venga 2021, animemos a que todo se haga un poco mejor”, escribió en su cuenta, acompañando al texto con una imagen desde la ventana de su habitación de hotel que hablaba por sí sola.

Pues no, no entendemos como se nos permitió viajar. Venga 2021, animemos a que todo se haga un poco mejor. pic.twitter.com/HPcEZZjNkQ — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) January 9, 2021

El partido entre el Madrid CFF y el Barcelona, correspondiente a la Liga Iberdrola, fue finalmente aplazado, dejando al equipo catalán atrapado en Madrid. Las blaugranas conocieron la noticia del aplazamiento una vez que llegaron al hotel en Madrid. "El juez de competición de la RFEF ha atendido el requerimiento del equipo local, debido a las adversas condiciones meteorológicas y el cierre de las instalaciones deportivas que ha decretado el Ayuntamiento de Madrid, y ha decidido aplazar el partido en día y hora a determinar".