Mike Tyson ha vuelto para quedarse y asegura que peleará de nuevo: "El próximo combate será mejor"

Mike Tyson no quiere que nadie tenga dudas. Todavía no va a colgar definitivamente los guantes y tiene pensado regresar al ring, aunque sea para disputar otro combate benéfico y de exhibición. Así lo confirmó el propio púgil de 54 años en una charla con Patrick Mouratoglou en un directo de Insatagram.

“Por supuesto. Nuestro primer show batió récords. Ahora todo el mundo está interesado en involucrarse de alguna manera”, explicó Mike Tyson cuando se le preguntó si tiene previsto volver al cuadrilátero en 2021. ’Iron Mike’ peleó con Roy Jones Jr. a finales de 2020 y el combate acabó en un empate estipulado en el caso de que ninguno de los dos boxeadores terminase con su rival antes de la campaña. “Me sentí realmente bien. Con confianza. Tuve la sensación de que podría hacerlo otra vez”.

De momento no hay fecha ni rival para el nuevo combate de Mike Tyson, pero el boxeador sigue entrenando para estar en plena forma para cuando llegue el momento. Eso sí, para que nadie se relaje, el propio púgil de Brooklyn avisó a todo el mundo: “El próximo combate va a ser aún mejor que el anterior”.

Aunque se barajan algunos nombres como Evander Holyfield, Lennox Lewis y Kevin McBride como posibles rivales de Mike Tyson para 2021, todavía no hay nada en claro. Sin embargo sí se espera que el oponente de ex campeón de los pesos pesados sea toda una leyenda del boxeo, de modo que la velada vuelva a contar con el interés del público generalista, y no sólo el propio del boxeo.