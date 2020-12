Hace un año de estos paternales consejos de Kobe Bryant a su hija durante un partido de la NBA

La triste noticia del fallecimiento de Kobe Bryant y su hija Gianna en accidente de helicóptero el pasado 26 de enero de 2020 todavía sigue dando coletazos, como también algunas imágenes para el recuerdo como aquel momento vivido por el jugador y su pequeña en el Barclays Center de Brooklyn hace un año, el 21 de diciembre.

Kobe Bryant y Gianna asistieron a un encuentro de los Brooklyn Nets y se sentaron a pie de pista en la cancha neoyorquina. Una velada en la que el padre compartió momentos muy cercanos con su hija, explicándole ciertos aspectos del juego y dándole consejos sobre situaciones que ella misma podría vivir también en una cancha de baloncesto. Gianna atendía con auténtica admiración las palabras de Kobe.

A beautiful father-daughter moment ❤️



One year ago today. pic.twitter.com/wcLTF4kNan — ESPN (@espn) December 21, 2020

La relación entre Kobe y Gianna siempre fue especial. El propio mito de Los Angeles Lakers habló en varias ocasiones de la pasión que compartía con su hija de 13 por el baloncesto. "Esa niña... Te lo digo en serio. Lo mejor es cuando salimos por ahí y los fans se me acercan, con ella a mi lado, y me dicen que tendrá Vanessa y yo tendremos un hijo para que siga con mi legado. Gigi se pone en plan '¡ya me encargo yo!'", comentó en una entrevista con Jimmy Kimmel en 2018.

El amor de Gianna por el baloncesto hizo que Kobe Bryant recuperase su interés por el deporte de la canasta. "Antes de que a Gigi le prestase atención al baloncesto, difícilmente veía un partio. Pero ahora que esté metida en este deporte, está a todas horas en la tele. Lo ve todo", comentó el mito en el podcast All The Smoke.