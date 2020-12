Suspenden una prueba ciclista en Navas del Rey porque supuestamente el alcalde convocó a cazadores para impedirla

Este fin de semana estaba previsto que se disputara la III MTB Ruta de las Dehesas, una prueba perteneciente al 'Circuito 7 estrellas' de mountain bike, pero tuvo que suspenderse en medio de una gran polémica con las autoridades.

Según los organizadores de la prueba, el alcalde de Navas del Rey, por donde debía pasar la carrera, ha puesto todo de su parte para impedirla, hasta el punto de apostar a cazadores en la zona.

"El riesgo para el desarrollo de la prueba y la seguridad de los propios participantes que supone la convocatoria a los cazadores armados por parte del Ayuntamiento de Navas del Rey en una zona por donde transcurre la prueba y de lo que hemos tenido conocimiento esta tarde-noche nos obligan en un ejercicio de responsabilidad a la cancelación. El alcalde de este municipio ha ordenado el cierre de los caminos por los que transita la prueba, con el fin de impedir el paso de los ciclistas por estas vías", reza el comunicado de suspensión de la cita. Había prevista una inscripción de unos 500 participantes.

El alcalde lo niega: "¿Estamos tontos?"

Jaime Peral, el alcalde de Navas del Rey, está en el foco de la polémica. Según los responsables de la prueba, el edil dijo: "por mis cojones no vais a pasar por mi pueblo, y para eso habrá cazadores como alguno de los corredores se le ocurra pasar".

"Me he tirado un mes hablando con los organizadores diciéndoles que no tenían autorización y que no le iba a dar autorización para hacer la prueba en esas condiciones. Puede ser que en unas conversaciones de tanto tiempo, ellos dijesen que iban a tirar para adelante y que yo iba a tirar para adelante. Esta es una expresión muy habitual mía, por lo que no me extraña que la hubiera dicho en una conversación privada telefónica", matizó el alcalde en 'El Partidazo de Cope'.

🚴🏻‍♀️ El alcalde de Navas de Rey, Jaime Peral, ha impedido la carrera ciclista



🤬 "He tenido conversaciones durante un mes con los organizadores diciéndoles que no tenían permiso para organizarla"



🔫 "Yo no le he dicho a ningún cazador que dispare a nadie. ¿Estamos tontos?" pic.twitter.com/IclZieMgW4 — Tiempo de Juego (@tjcope) December 14, 2020

No obstante, sí ha negado que ordenase a los cazadores que disparasen a los participantes. "¿En qué cabeza cabe que yo ordene que una persona dispare a otra? ¿Estamos tontos o qué? Cuando yo nombro a la Sociedad de Cazadores de Navas del Rey, es que están haciendo la actividad cinegética como cada domingo. Y una de las normas que traslado a esta organización y a la Comunidad es que el domingo hay actividad cinegética. Si esta prueba se hubiese trasladado al sábado, no hubiera habido problema", aseguró Peral, del partido 'Caseros', que recordó que los cazadores socios de esa entidad pagan 30.000 euros por el alquiler de esos terrenos para hacer su actividad.