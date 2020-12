Sigue en directo el Sevilla vs. Real Madrid

David Ramirez/DAX via ZUMA Wire/dpa

El Real Madrid y sobre todo Zinedine Zidane viven una situación crítica después de su reciente mala racha de resultados. Los blancos llevan tres partidos consecutivos sin conocer la victoria en competición doméstica y, con la continuidad de su técnico más en duda que nunca, necesitan sumar de tres en tres para volver a respirar y no descolgarse definitivamente de la lucha por el título.

Por su parte, el Sevilla tendrá que demostrar que el tropiezo en Champions no fue más que eso y para ello tienen ante sí un rival contra el que no necesitan ninguna motivación extra. También Lopetegui querrá dar un golpe sobre la mesa ante el equipo que no terminó de confiar en él en la temporada 18/19 y querrá quitarse esa espinita.