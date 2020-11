Oferta Top a la vista: cómo conseguir los rodillos 'fitness' de Amazon un 60% más baratos... ¡y por menos de 16 euros!

La sensación de satisfacción después de haber realizado una rutina de ejercicio exigente es indescriptible. Bien haya consistido en un circuito de running con toda clase series o en una de fuerza y resistencia en la que hayamos puesto a prueba nuestros músculos, los minutos que preceden al fin de la práctica deportiva son la mejor motivación para no abandonar este hábito tan saludable. Sin embargo, no debemos aprovecharlos para tirarnos en el sofá y descansar: hay que estirar como es debido para evitar sobrecargas, tirones, agujetas o, incluso, lesiones. Además, no basta con intentar llegar con las puntas de los dedos de la mano a la de los pies o centrarse en el cuádriceps, hay que apostar por una rutina completa que vaya de cabeza a pies... ¡con masaje incluido!

Lograrlo, sin embargo, no es sencillo: darse un automasaje sin herramientas es complicado y aún lo es más pretender que alguien lo haga por nosotros. Pero, ¡que no te desanime! Nosotros conocemos un truco para que lo consigas sin necesidad de sobornar a ningún familiar: rastreando el catálogo de ofertas del día deportivas de Amazon, hemos dado con un kit de rodillos de estiramientos que, al estar rebajados un 60%, pueden ser tuyos por poco menos de 18 euros. ¿Quieres descubrir cómo debes sacarle partido? ¡Sigue leyendo!

El kit de rodillos de masajes, de FitBeast. Amazon

Tres motivos para incluir este set en tus rutinas

Tres en uno. Este completo kit nos ayuda a tonificar nuestros músculos, a estirarlos después de la sesión de ejercicios o de la jornada laboral y, también, a mejorar nuestra flexibilidad. Esto lo consigue a través de su diseño con bordes texturizados en 3D que permiten llegar hasta el tejido muscular más profundo y encontrar el punto de dolor para eliminarlo de una forma más eficaz. Una vez encontrado, la superficie plana de alta dureza nos permite relajar primero el músculo y, después, ofrecer un masaje profundo. Por último, los bordes suaves contribuyen a la relajación final.

Este completo kit nos ayuda a tonificar nuestros músculos, a estirarlos después de la sesión de ejercicios o de la jornada laboral y, también, a mejorar nuestra flexibilidad. Esto lo consigue a través de su diseño con bordes texturizados en 3D que permiten llegar hasta el tejido muscular más profundo y encontrar el punto de dolor para eliminarlo de una forma más eficaz. Una vez encontrado, la superficie plana de alta dureza nos permite relajar primero el músculo y, después, ofrecer un masaje profundo. Por último, los bordes suaves contribuyen a la relajación final. Beneficios para la salud. Los rodillos de masaje y tonificación ayudan a recuperar los músculos y a aliviar el dolor, ya que libera la tensión muscular, promueve el flujo de la sangre y masaje los músculos. Además, gracias a que este kit incluye dos pelotas, podemos llegar hasta las zonas más difíciles de nuestro cuerpo.

Los rodillos de masaje y tonificación ayudan a recuperar los músculos y a aliviar el dolor, ya que libera la tensión muscular, promueve el flujo de la sangre y masaje los músculos. Además, gracias a que este kit incluye dos pelotas, podemos llegar hasta las zonas más difíciles de nuestro cuerpo. Material seguro. Todos los elementos que contiene este kit están fabricados con material EVA y PVC que no son tóxicos para nuestra piel. Además, cuentan con un diseño antiderrapante que nos permite usarlos con seguridad, ejerciendo la presión necesaria sin temor a que se resbale.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.