La dieta vegana de Isco provoca un enganchón entre Sara Sálamo y Pipi Estrada: "Difundir mentiras como esta es de tener muy poco rigor profesional"

Isco Alarcón ha empezado a pasarse al veganismo. Según ha trascendido, el malagueño quiere dejar de comer carne y alimentarse únicamente de productos de origen vegetal. Para un futbolista de élite como él, la nutrición es un factor clave, tanto para su estado de forma física como para la recuperación de eventuales lesiones, por lo que tiene que estar muy vigilado si quiere mantener esta actitud.

En parte, ha tomado esta decisión gracias a su mujer, la actriz Sara Sálamo. La interprete es vegana convencida desde hace tiempo y ha promovido este tipo de alimentación con su pareja, aunque eso es algo que, según dijo Pipi Estrada en 'El Chiringuito', cumple sólo a veces.

El veterano reportero aseguró en el programa presentado por Josep Pedrerol que el médico del Real Madrid le recomienda que mienta a su mujer: "Isco, quédate a comer en Valdebebas, cómete un filete, pero luego cuando llegues a casa le dices a tu mujer que te has comido una ensalada", aseguró Estrada, poniendo palabras en boca de un supuesto médico e insinuando que en realidad mantiene una alimentación omnívora como siempre.

La reacción de Sálamo llegó vía twitter, cuando le pusieron este corte del programa del día anterior. "El peligro de las redes sociales es que hay personas que se creen cualquier cosa que leen, y eso hace que la población cada vez se enquiste más en pensamientos que incluso son bulos. Y difundir mentiras como esta es de tener muy poco rigor profesional y que no te importe ser un charrán de categoría", criticó. "No suelo entrar al trapo de estas tonterías... Pero oye, una también se cansa de que te insulten a ti y a tu familia a diario... Y encima citando bulos", zanjó al respecto.

Ante estas palabras de la mujer de Isco, este mismo jueves, en El Chiringuito, Pedrerol le pidió perdón y reprendió a Estrada por su forma de dar la información. "Creo que no estuvimos bien", señaló el director del programa en mayestático. "Nos sobró lo de la pareja. Culpa mía, pido disculpas. Aquí hablamos de los jugadores y no de la familia de nadie. Podía parecer gracioso, pero no toca. (...) Yo a Sara le pido perdón por eso", zanjó.