Un hombre es detenido tras colarse con su coche en el estadio del Benfica

La policía de Lisboa tuvo que personarse este martes por la tarde en el estadio Da Luz, feudo del Benfica, alertados por los trabajadores del mismo: un hombre estaba dando vueltas por el campo con su coche.

Según 'Radio Renascença', el individuo vio que el campo estaba abierto y no dudó en colarse para dar vueltas por la banda con su coche. No hubo que lamentar desperfectos en el césped, ya que no llegó a cruzar las líneas que delimitan el terreno.

Su detención no fue sencilla. La policía se personó cuando ya había pasado un buen rato desde que el conductor entró en el campo, y se produjo un cierto altercado.

Cuando los miembros de seguridad del campo acompañaron a los agentes, el hombre se fue con su coche contra las verjas del campo y cerró las puertas de su coche, por lo que tuvieron que romper una de las ventanillas para sacarle. Un policía resultó herido en este incidente.

El detenido es un joven de menos de 25 años, y tendrá que declarar ante un juzgado por vandalismo. En España ocurrió algo parecido recientemente, cuando un individuo robó una furgoneta y se puso a hacer trompos en el estadio del Real Mallorca.