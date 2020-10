Koeman denuncia insultos de Nyom: "Me ha dicho cosas muy feas varias veces"

Ronald Koeman no estaba nada contento tras la derrota del FC Barcelona frente al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez y no solo por el resultado. El entrenador azulgrana denunció que el equipo azulón juega al límite y, además, denunció que Nyom le insultó varias veces durante el choque.

Koeman fue tajante en declaraciones a Movistar+ tras el encuentro, cuando fue preguntado sobre su charla con José Bordalás tras el partido, ya que el holandés dejó una de las imágenes del partido.

Koeman recriminando a Bordalás la actitud de Nyom. #LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/jvEcpj5CK6 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) October 17, 2020

"He dicho a su entrenador que el jugador Nyom me ha demostrado falta de respecto y eso no lo voy a tolerar, me ha dicho do so tres veces cosas muy feas, no lo voy a repetir", afirmó Koeman.

El técnico culé señaló que "le he dicho a su entrenador que hable con su jugador porque eso no hay que hacerlo” e insistió que "han sido cosas muy feas".