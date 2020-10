El mensaje de un jugador de los Cavaliers que ha preocupado a la NBA

Kevin Porter Jr. es un joven rookie de los Cleveland Cavaliers que, pese a la mala temporada del equipo, no firmó malos números y se han depositado en él muchas esperanzas de futuro. Sin embargo, ese no es el motivo por el que es noticia.

El jugador escribió un mensaje en Instagram que en seguida alertó a sus seguidores, que comenzaron a preguntarle si estaba bien y a hacerle llegar muestras de ánimo.

"¿Alguna vez habéis deseado ver el final de vuestro tiempo?", se preguntaba el jugador, lo que hizo saltar las alarmas sobre su estado emocional.

Tal fue el revuelo que los Cavs se vieron obligados a intervenir: "Hemos hablado con él y se encuentra perfectamente. Ha entendido lo que un mensaje así provoca en las redes sociales y tendrá más cuidado en el futuro. Ha preocupado a todo el mundo, pero está bien", explicaron.

El propio Porter aclaró después la situación: "Aprecio vuestros mensajes, vuestras oraciones y vuestra preocupación, pero no pasa nada. Estoy bien. Ya he pasado por mi peor temporada y nada va a ser peor de lo que ya he pasado. Gracias", escribió, además de borrar el post de la polémica.