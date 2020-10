Klopp canta canciones de los Beatles para homenajear a John Lennon en el que sería su 80 cumpleaños

El 9 de octubre de 1940 nacía en Liverpool John Winston Lennon, uno de los grandes genios de la música cuya vida acabaría de manera precipitada cuando Mark David Chapman le asesinó a tiros el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York.

Lennon habría cumplido este viernes 80 años y los homenajes en todo el mundo se suceden para honrar la fecha de nacimiento de uno de los miembros de The Beatles.

Entre ellos, Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, que ha colgado un vídeo en el que interpreta varias canciones de la legendaria banda y una de las canciones más conocidas de John en solitario.

"All you need is love" y "Yellow Submarine", ambas canciones de los 'Fab 4' muy conocidas, e 'Imagine', un tema universal obra de Lennon y Yoko Ono.

Con su habitual desparpajo, el entrenador alemán ha querido aportar su granito de arena a uno de los hijos más famosos de LIverpool que, incluso, da nombre al aeropuerto de la ciudad.