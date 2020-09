Javi Gracia sólo ha tardado un mes y medio en criticar a los dueños del Valencia: "Me prometieron refuerzos"

El Valencia es un polvorín, valga el doble sentido, tanto deportivo como institucional. Las decisiones de Peter Lim han llevado a la salida de pesos pesados como Rodrigo Moreno, Dani Parejo, François Coquelin o Ferrán Torres entre otros, pero le prometió a Javi Gracia, su nuevo entrenador, que iba a traerle refuerzos... que no han llegado.

El entrenador navarro ha tardado apenas un mes y medio en darse cuenta de que la palabra de Lim no siempre se cumple. "La veo (la plantilla) como todo el mundo, debilitada fruto de las salidas que ha habido, no solo por los jugadores que se han ido durante la temporada pasada sino por esta también. Se han marchado cinco jugadores importantes en el equipo han abandonado la plantilla. Queda debilitada. Me dijeron antes de venir que traerían refuerzos", se quejó en la previa del derbi ante el Levante con el que arrancan LaLiga.

Al darse cuenta de lo que había dicho, rompió una lanza a favor de los que se han quedado. "Los que estamos, estamos para competir. No quiero que se me malinterprete. No quiero que se quite el más mínimo mérito a cómo está compitiendo la plantilla, de manera ejemplar. Es necesario reforzar el equipo y hacerlo cuanto antes", insistió.

Aunque intentó morderse la lengua, no lo logró y apuntó a un problema serio de comunicación. "He hablado con quien tengo que hablar en tres o cuatro ocasiones. La última el día de hoy, antes del entrenamiento. Por diferentes motivos que no logro entender, se van cerrando las opciones", se lamentó.

"Todavía hay plazo y confío en que se pueda hacer. Durante todo este tiempo, se ha trabajado. Yo me he implicado en la posibilidad de incorporar a algún jugador, pero estoy un poco decepcionado con todo esto. No llegan jugadores. Hay tiempo y confío en que podamos incorporarlos. Claro que podemos competir, pero siento tristeza", admitió, toda vez que prevé que esta falta de refuerzos va a complicar mucho sus objetivos. "El club no va a poder exigirnos lo que debería de exigirnos por ser el Valencia CF, por nuestra historia y nuestro potencial. Esa es la pena que tengo. Quiero competir por unos objetivos acorde con la historia del Valencia CF", destacó.