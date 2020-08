Messi sigue en rebeldía y tampoco se presenta al primer entrenamiento de Koeman

El pulso entre el Barcelona y Messi sigue adelante. El aún jugador culé (o eso dice su contrato) ha dado la espantada este lunes al igual que hizo el domingo y no se ha presentado al primer entrenamiento a cargo de Ronald Koeman.

El argentino mantiene la firme idea de que él ya no tiene ninguna vinculación con el club, dado que da por hecho que se ha ejercido la cláusula de la polémica en la que él quedaba libre. Aunque no se ha pronunciado de manera pública, sus actos lo describen: no se sometió a los test PCR previos a los entrenamientos y, por tanto, no podía reincorporarse al grupo.

El motivo por el que Messi no acude a los entrenamientos es para fortalecer su argumento legal. Los abogados del Barça consideran que si el '10' se pone a las órdenes de Koeman, de facto, admite que mantiene vinculación contractual con el club, que es precisamente lo que el futbolista quiere contradecir.

La solución no es fácil ni rápida para ninguna de las dos partes. El presidente Josep Maria Bartomeu mantiene la tesis de que sólo hablará con los Messi para ofrecerles una nueva renovación, mientras que el padre del astro argentino tiene claro que sólo hablarán de la salida del futbolista. Jorge Messi tiene previsto hablar con el Barcelona esta misma semana.

A favor del club se ha puesto LaLiga, que apoya la tesis de que Messi es jugador del Barça hasta el 30 de junio de 2021 y, por tanto, si quiere salir, debe pagar la millonaria cláusula, aunque ya no sea de 700 millones.